A agressão aconteceu no Condomínio dos Pássaros, no bairro Guriri, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/03/2022 14:39

Um homem, identificado como P.R.A.F., de 54 anos, foi preso após agredir a própria companheira nesta segunda-feira (14) no Condomínio dos Pássaros, no bairro Guriri, em Cabo Frio na Região dos Lagos. A vítima é deficiente auditiva.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a ocorrência de crime contra a mulher por volta das 10h30. No local, a vítima, com a ajuda dos filhos, contou para os policiais que havia sofrido agressões por parte do marido.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e, em seguida, para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia.

A mulher passou por exame de corpo de delito e prestou depoimento em sede policial. O agressor foi indiciado na Lei Maria da Penha e permaneceu preso.