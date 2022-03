O acusado foi preso no Segundo Distrito de Cabo Frio - RC24h (Sabrina Sá)

Publicado 12/03/2022 15:52 | Atualizado 12/03/2022 15:53

Agentes da Polícia Civil ligados à 126ªDP prenderam no início da manhã deste sábado (12), um homem considerado foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável, em Cabo Frio, Região dos Lagos.



De acordo com os policiais, contra Cristiano D.S.M. pendia um mandado de prisão preventiva oriundo da comarca cabo-friense.



Após levantamento de dados do setor de inteligência, o acusado foi capturado na Rua Oito, em Unamar, na região do Segundo Distrito.