Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, recebe o 1º MTB XCO neste domingo (13) Acicaf - Associação Ciclística de Cabo Frio

Publicado 12/03/2022 09:00

Neste fim de semana o 1º MTB XCO desembarca na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O evento é promovido pela Associação Ciclística do município (Acicaf), com apoio da Prefeitura.

A programação será no domingo (13), com a concentração a partir das 7h e a largada às 8h. De acordo com a organização, são esperados 200 competidores de diversas regiões do Rio de Janeiro e de outros estados. A Fazenda Campos Novos fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 123, em Tamoios. O evento será aberto ao público.

A secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, que também acumula a pasta de Turismo, Esporte e Lazer, destacou a importância do evento, que é inédito a cidade.

“Esse é um evento que, mais uma vez, vem pra promover a nossa cidade, na Fazenda Campos Novos, trazendo o turismo rural e esportivo. Nossa expectativa é de que possamos receber competidores de inúmeras cidades e de outros estados. Durante essa semana os participantes estão conhecendo a pista do circuito. O primeiro MTB XCO agrega mais um segmento turístico a Cabo Frio, de forma conjunta com outras ações que vão acontecer no dia”, disse Katyuscia.

A competição será dividida entre as modalidades elite masculino e feminino; sub 23; sub 35; sub 45; over 45; iniciante e kids. Os primeiros cinco colocados receberão troféus e premiação em dinheiro.

Além das competições ciclísticas, os visitantes poderão aproveitar mais uma edição da Feira do Produtor Rural, das 8h às 15h, no Parque de Exposições de Tamoios, com a venda de itens certificados com o Selo do Produtor Rural.

O XCO é uma modalidade mais radical. O circuito de competição varia entre 6 e 20 Km de extensão. O terreno para essa prática é acidentado e os trechos possuem muitos declives na pista. O XCO exige dos mais potência muscular do que resistência física, para que os participantes possam superar as dificuldades do trajeto.