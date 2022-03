Escola em Cabo Frio tem aulas suspensas nesta quarta-feira (9) após ameaças de aluno - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/03/2022 14:14

Uma escola de Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (9) por questões de segurança depois de, supostamente, um aluno ter ameaçado atear fogo na unidade. O fato teria acontecido nesta terça-feira (8) na Escola Municipal Prof.ª Tania Maria Gomes de Ávila, que fica no Guarani. Rumores apontam que o estudante ainda ameaçou a diretora do colégio de morte depois de ter sido expulso.

Apesar da suspensão das aulas, a Prefeitura Municipal não confirmou as informações. A Secretaria de Educação disse apenas que “assim que recebeu informações da equipe diretiva sobre o ocorrido acionou o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal e a família dos alunos”. A medida adotada pela escola, segundo a diretora, foi baseada nas orientações dos órgãos envolvidos na mediação.

A escola também se pronunciou através do Facebook:

“Diante das considerações do nosso Conselho Escolar e da Equipe Diretiva, *suspenderemos as aulas, à principio amanhã*. A Secretaria de Educação dará prosseguimento às medidas para garantir a segurança do espaço escolar e assim, avaliaremos os próximos passos. A nossa escola é MUITO maior do que esses problemas e juntos vamos vencer todos eles. Contamos mais do que nunca com a compreensão e a ajuda de vocês. Amanhã estaremos atendendo a todos normalmente via whatsapp”.