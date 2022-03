PM apreende dois adolescentes por tentativa de homicídio no Buraco do Boi, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/03/2022 13:56

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 15 anos acusados de participação em uma tentativa de homicídio no Buraco do Boi, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde desta terça-feira (8).

Segundo a PM, as vítimas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo na perna e socorridas sem gravidade para uma unidade de saúde. Um dos baleados permanece hospitalizado. Conforme os relatos, eles entraram no local sem saber se tratar de uma comunidade e foram abordados pelos marginais.

Os criminosos foram capturados após um cerco tático realizado pelos militares. Eles foram avistados em uma laje e, no momento da abordagem, tentaram fugir para dentro de uma casa abandonada, mas foram alcançados. Com M.C.G.B., foi localizada uma bolsa com 192 buchas de maconha e 263 pinos de cocaína, além de um rádio transmissor. Ele já possui anotações criminais por tráfico de drogas, sequestro e associação para o tráfico. Já com K.V.S.D., que tem passagem por tráfico de drogas, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com numeração suprimida, cinco munições intactas e um rádio transmissor.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e reconhecida pelas vítimas como autores da tentativa de homicídio. Os adolescentes permaneceram apreendidos por crime análogo a homicidio tentado e tráfico de drogas.