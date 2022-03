Bailarino cabo-friense do Bolshoi se demite por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia - Redes sociais/ Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/03/2022 18:40

David Motta Soares, bailarino cabo-friense e um dos principais solistas do balé Bolshoi da Rússia, uma das instituições mais renomadas do mundo, anunciou nas redes sociais sua demissão na segunda-feira (7). A motivação, segundo sua postagem, são os ataques sofridos pela Ucrânia durante a guerra com o país russo.



O rapaz, de 24 anos, é nascido e criado em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, e conseguiu entrar na academia de dança do teatro de Moscou, o Bolshoi, aos 12 anos.



No Instagram, em seu anúncio, ele demonstra solidariedade aos ataques sofridos pela Ucrânia e afirma que tem muitos amigos no país. Diz ainda que não consegue imaginar o que eles estão passando, além de estar profundamente triste com toda a situação.

Confira a nota na íntegra:



“Não consigo descrever em palavras o que está passando pela minha cabeça e coração. Estou profundamente triste em dizer que deixei o Teatro Bolshoi, meus professores, minhas faculdades, meus amigos, minha família, o lugar que chamei de lar por muitos anos, nunca esquecerei cada um de vocês que me apoiou ficou comigo nos momentos difíceis e bons na minha vida e carreira. Mas eu não posso agir como se nada estivesse acontecendo, eu simplesmente não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo de novo. Eu pensei que já tínhamos passado por isso e aprendido com o passado. Eu tenho muitos amigos com suas famílias na Ucrânia e não consigo chegar perto do que eles podem estar passando agora e lutando com toda essa situação, meu coração fique com eles!”

Mas David não foi único desfalque gerado pela guerra ao Bolshoi. No último domingo (6), o diretor musical e maestro principal da instituição, Tugan Sokhiev, foi o primeiro a anunciar sua saída.



Mas David não foi único desfalque gerado pela guerra ao Bolshoi. No último domingo (6), o diretor musical e maestro principal da instituição, Tugan Sokhiev, foi o primeiro a anunciar sua saída.

David Motta embarcou sozinho à Rússia com 13 anos. Aos 18, em 2015, se formou e ingressou ao grupo do Bolshoi, sendo o primeiro brasileiro a se formar na escola e primeiro estrangeiro a ingressar da formatura à companhia.



Três anos depois, em 2018, o rapaz foi promovido a primeiro-solista, que é uma posição de destaque.



O jovem, que é bastante conhecido por seu talento, já recebeu medalha de prata no Young Ballet of the World Competition 2014 e medalha de ouro no All-Russian Young Dancer’s Competition Russian Ballet 2015.