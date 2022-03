Polícia pede que vítimas de estelionatários em Cabo Frio registrem ocorrências - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/03/2022 16:01

Uma mulher, identificada como Carolina Souza da Silva, foi presa por estelionato neste final de semana após aplicar o golpe do falso Pix em um bar localizado no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O prejuízo chegou a R$ 32 mil. Além do bar, uma pizzaria, também nas Palmeiras, teve prejuízo de cerca de R$ 27 mil.

Carolina Souza foi presa após aplicar golpe do falso Pix em bar no final de semana Letycia Rocha (RC24h)



A mulher também é apontada por aplicar o golpe do falso aluguel. Um militar da reserva foi uma das vítimas. Em relato exclusivo ao Portal O Dia, ele contou que possuía uma cobertura a venda em Cabo Frio e foi procurado por Carolina, que supostamente demonstrou interesse no imóvel.



Segundo informações, para praticar o crime, Carolina e o marido, identificado como José Jorge Cunha Alves Junior, realizavam pedidos e pagava com Pix agendado. Logo após a entrega ou consumo, eles cancelavam o pagamento. Carolina foi presa no momento em que recebia uma encomenda na Rua Pitangas, no mesmo bairro.

José Jorge Cunha Alves Junior, marido de Carolina, segue foragido Letycia Rocha (RC24h)



A polícia agora pede para que todas as vítimas de Carolina e José Júnior denunciem os golpes e registrem as ocorrências. O homem segue foragido. Já a mulher foi encaminhada para o sistema penitenciário. Em janeiro de 2021, um grupo de turistas de Minas Gerais também caiu no golpe de aluguel praticado por Carolina e o marido. Após negociarem reservas em um suposto hostel para passar um período na cidade, as vítimas chegaram no local e encontraram um local vazio e abandonado.A polícia agora pede para que todas as vítimas de Carolina e José Júnior denunciem os golpes e registrem as ocorrências. O homem segue foragido. Já a mulher foi encaminhada para o sistema penitenciário.