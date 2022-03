Homem é preso acusado de estuprar menina de 7 anos em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/03/2022 14:12

Um homem de 19 anos foi preso após ser acusado de estuprar uma menina de apenas 7 anos na madrugada desta terça-feira (8) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na rua Sergipe pela mãe da criança. No local, ela relatou aos agentes que a filha teria sido violentada pelo agressor. Ainda conforme a mulher, o criminoso fugiu do local pulando pela janela do quarto.

O elemento, identificado como I.B.H., foi capturado pela PM.

As partes envolvidas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado exame de corpo de delito. Em seguida, o acusado foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação de Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso, autuado por estupro de vulnerável.