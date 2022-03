Cabo Frio mantém uso obrigatório da máscara - Ludmila Lopes (RC24h)

Cabo Frio mantém uso obrigatório da máscaraLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 09/03/2022 15:51

José Bonifácio (PDT), prefeito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, se pronunciou, através das redes sociais da prefeitura, no início da tarde desta quarta-feira (9), afirmando que a cidade manterá o uso obrigatório da máscara.



Por mais que muitos moradores afirmem, ainda na publicação, que a atitude tomada pelo chefe do executivo é retrógrada, ele tem uma justificativa plausível. Segundo dados da própria prefeitura, mais de 57 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade.



Por mais que os leitos, tanto da saúde pública, quanto da particular, estejam zerados, a preocupação de Bonifácio é com a cobertura vacinal. Apenas 60% da população recebeu as duas doses da vacina. Se tratando do reforço, o número é menor ainda: são apenas 17%.



Na publicação, o Prefeito promove ainda a vacinação. “Esteja com o ciclo vacinal em dia e não deixe as crianças de fora. Em breve, poderemos dar novos passos de volta à normalidade. Seguimos firmes contra o coronavírus!”.



Mas José Bonifácio não recebeu apenas críticas. A decisão já está rodando nos grupos de whatsapp, onde muitas pessoas concordam com seu posicionamento. Tânia Cristina, de 53 anos, concorda.



“Esses números assustam. A vacina disponível e as pessoas se negam a vacinar. A efetividade só se dará no coletivo. Enquanto isso, apoio plenamente a continuidade da obrigatoriedade do uso de máscaras”, ela pontua.



Confira o pronunciamento na íntegra:

E se?

Na terça-feira (8), durante a sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Cabo Frio, o vereador Léo Mendes (DC) apresentou uma indicação para desobrigar o uso de máscaras no município. Caso fosse aprovada, Cabo Frio seria a quarta cidade da Região dos Lagos a autorizar a flexibilização, ficando atrás apenas de, respectivamente, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.