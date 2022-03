Um mês depois de protesto, Estrada do Trimumum, em Botafogo, recebe melhorias - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/03/2022 18:06

Um mês depois de inúmeras solicitações e três dias de manifestações, a Prefeitura de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, está realizando a manutenção da Estrada do Trimumum, em Botafogo, no distrito de Tamoios. O trabalho começou nesta semana com a colocação de saibro.



O serviço está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Ao todo serão colocados 80 caminhões em toda a extensão da via.

Nivelamento da estrada

As condições da via se tornaram motivo de três dias de protestos que tiveram início no dia 9 de fevereiro, logo após um período de chuvas na cidade. Na ocasião, um ônibus chegou a atolar em uma enorme poça de lama e, como forma de chamar atenção para os problemas, moradores não permitiram que o veículo fosse rebocado.No segundo dia de protesto, manifestantes atearam fogos em pneus e interditaram os dois sentidos da RJ-106 – Rodovia Amaral Peixoto. Houve confusão entre um manifestante e um policial.De acordo com o secretário adjunto de Obras e Serviços Públicos em Tamoios, Alan Nascimento, junto com a colocação do material está sendo realizado o nivelamento da estrada, com máquina patrol.“Estamos colocando o saibro, que é um tipo de material apropriado para o nivelamento de estradas vicinais. Com isso, vai melhorar a trafegabilidade da Estrada do Trimumum, que é a principal via de acesso ao bairro. O trabalho será realizado até a praça, que fica no centro de Botafogo. O serviço foi possível após o cessar da chuva e a secagem do solo”, explica Alan.