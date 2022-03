Mais de 50 mil pessoas são aguardadas para a 1ª dose contra a covid-19 em Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 10/03/2022 18:12

Mais de 50 mil pessoas ainda são aguardadas para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A imunização no município está aberta para todas as pessoas com 5 anos ou mais. O ciclo vacinal completo é composto por duas doses para pessoas entre 5 e 17 anos, três doses para a população acima de 18 anos e quatro doses para imunossuprimidos.

“Estamos destacando a importância da vacinação para a queda da taxa de contágio pelo coronavírus. Os dados epidemiológicos sobre a doença mostram uma grande queda na mortalidade após o início da vacinação. Precisamos de uma vacinação ampla para garantir que a doença pare de circular”. afirma a secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges.

De acordo com dados da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, atualizados no dia 7 de março, 52.193 pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina, equivalente a 27,13% do público alvo. Para a segunda dose, ainda faltam 20.255 pessoas, equivalente a 37,66% do público. Já a dose reforço está disponível para 74.753 pessoas, 79,46% do público.

“Consideramos o número de faltosos bastante significativo. O município segue promovendo e divulgando amplamente a campanha nos canais oficiais e na imprensa, e trabalhando com afinco para vacinar a população. No entanto, o mais importante é a consciência de cada cidadão. Se imunizar é um ato de cidadania. Por isso, convoco a população para que se vacine e se proteja contra o coronavírus”, pontua a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas.

Os imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde que realizam a aplicação desta vacina (lista no fim do texto), de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Secretaria de Saúde selecionou locais para atender o público infantil e locais para atender o público adulto e adolescente. Há também duas unidades específicas para atender o público que está no período para receber a segunda dose das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Janssen.

Até o momento, 140.202 cidadãos residentes em Cabo Frio foram imunizados com primeira dose. Com a segunda dose foram 119.947 pessoas; e 27.716 moradores de Cabo Frio foram vacinados com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, até o momento, município imunizou 10.786 crianças.

ONDE VACINAR CRIANÇAS:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

ONDE VACINAR ADULTOS E ADOLESCENTES:

SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA E CORONAVAC, E DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

• de terça a sexta

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• apenas terça e quinta

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

(primeira dose, segunda dose Pfizer, dose de reforço para todos os grupos)

• de terça e quinta – 9h às 15h

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• de terça a sexta – 9h às 16h30

1º distrito

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº