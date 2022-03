Escolinha de futsal em Cabo Frio abre inscrições para alunos de 7 a 17 anos - Internet

Publicado 12/03/2022 14:15

Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Futsal em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. As aulas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio. A prática é totalmente gratuita e destinada a crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. Neste ano, a escolinha está sob a orientação do instrutor Jô e os treinos acontecerão aos sábados, das 7h às 11h da manhã.

Os treinamentos serão subdivididos nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 e serão aceitos 20 alunos por categoria. As inscrições podem ser feitas no próprio Ginásio João Augusto, das 8h às 17h. No ato da inscrição será necessário original e cópia do documento de identificação (ou certidão de nascimento) do responsável e do aluno, além do comprovante de residência.

De acordo com o secretário adjunto de Turismo, Esporte e Lazer em Tamoios, André Carvalho, o objetivo do projeto é oportunizar que os jovens recebam o ensino das habilidades específicas da modalidade, promovendo o desenvolvimento motor e social.

“É com muito prazer que podemos ofertar às crianças do distrito de Tamoios aulas de um dos esportes mais praticados no Brasil. O instrutor Jô é um ex-atleta da modalidade, muito querido pelas crianças e será um ganho gigantesco para o município termos um projeto socioesportivo com esse quadro. O objetivo central do projeto é trabalhar a parte esportiva das crianças, além da inclusão e sociabilidade, e também contribuir de forma positiva na construção dos jovens cidadãos, e quem sabe, desse projeto possam sair atletas de alto rendimento”, disse André.