O homem foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 15/03/2022 18:28

Um homem considerado foragido da justiça, pelo crime de tráfico de drogas, foi preso na tarde desta terça-feira (15), pela Polícia Civil da 126ªDP, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Contra o acusado M.J.L.B. pendia um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Cabo Frio.



Após levantamento de dados do setor de inteligência, com apoio do Serviço Reservado do 25° Batalhão de Polícia Militar, ele foi capturado na Rua da Luz, no Morubá, na mesma cidade.

VEJA ABAIXO O EXATO MOMENTO EM QUE O ELEMENTO CHEGA À DELEGACIA