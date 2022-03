23 tabletes de maconha, além de 26 trouxinhas da mesma droga e dois cadernos de anotações do tráfico. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/03/2022 23:26

Um homem de 29 anos, apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas da Praça do bairro São Cristóvão, foi preso com uma carga de drogas nesta sexta-feira (25), no bairro Guarani, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O criminoso foi capturado na Rua Fagundes Varela, após uma denúncia anônima. Ele estava com 23 tabletes de maconha, além de 26 trouxinhas da mesma droga e dois cadernos de anotações do tráfico.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.