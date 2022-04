Criminosos rendem funcionários e levam seus pertences em UBS de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/04/2022 18:16

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (5), após um assalto à mão armada na UBS da Vila Nova, localizada na Rua José Paes de Abreu, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com testemunhas que estavam no momento do assalto, dois homens bem vestidos, sendo que um deles armado, entraram no posto e renderam três funcionários. Ao perceberem que mais pessoas estavam se aproximando, os bandidos saíram correndo.

Os assaltantes conseguiram roubar um cordão de ouro e um anel de duas das vítimas. A PM chegou logo em seguida e, no momento, realizam buscas pela região, com a finalidade de reconhecer os homens e localizar os objetos levados.

O assalto chocou populares. O posto de saúde é um dos mais movimentados e procurados da cidade. Por enquanto ninguém foi preso. A ocorrência será registrada na 126ª DP (Cabo Frio).