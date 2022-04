Dupla é presa com drogas no Morro do Limão, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/04/2022 14:01

Dois homens, identificados como Y.R.B. e L.R.P., foram presos por tráfico de drogas nesta quinta-feira (21) no bairro Morro do Limão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam denúncias de que dois indivíduos estariam vendendo entorpecentes na localidade. Em diligência, os militares realizaram um cerco tático e capturaram os elementos com 225 cápsulas de cocaína, 13 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, autuados e presos.