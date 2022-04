Corpo de mulher é encontrado boiando no Canal do Itajurú, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/04/2022 14:35

O corpo de uma mulher, identificada como Gisele de Castro Vieira, de 49 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 6h30, no Canal Itajuru, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com testemunhas, a vítima, que estava só de biquíni, tem várias tatuagens e estava boiando nas proximidades da Ponte Feliciano Sodré, que fica no bairro Portinho.

Os Bombeiros já estiveram no local e fizeram a remoção do cadáver para o IML do município. O corpo vai passar por exame de necropsia para identificar a causa da morte.