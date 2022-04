Homem é preso com farta quantidade de crack e cocaína em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 22/04/2022 18:04

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso com farta quantidade de crack e cocaína em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (22).

De acordo com a ocorrência policial, agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento no bairro Monte Alegre II, na Boca do Mato, quando avistaram um suspeito com duas sacolas cinzas nas mãos. Assim que percebeu a presença da guarnição, ele tentou fugir, mas falhou e logo foi alcançado.

Assim que foi pego, os policiais apreenderam as sacolas, que continham 150 pinos de cocaína e 130 pedras de crack, e deram voz de prisão ao criminoso. Em seguida, ele foi conduzido para a 126ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.