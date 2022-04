Homem é preso com carga de cocaína na Gamboa, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/04/2022 13:50

Um homem, identificado como L.F.M.S., foi preso com uma carga de 350 pinos de cocaína na noite desta quarta-feira (27) no bairro Gamboa, em Cabo Frio, Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam um denúncia de que o atual responsável pelo armazenamento de drogas da região estaria com o material dentro de um barco na Rua Jorge Veiga.

No local informado, os policiais flagraram o elemento pulando do barco para a terra, com parte das drogas. Ele foi abordado e confessou o crime. No interior da embarcação, foram arrecadados outros entorpecentes, oriundo do Jacaré.

O criminoso foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.