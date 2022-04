Polícia Rodoviária apreende grande carga de drogas na RJ-124 com destino para Cabo Frio - Divulgação BPRv

Publicado 27/04/2022 17:20 | Atualizado 27/04/2022 17:23

Uma grande carga de drogas foi apreendida na RJ-124, na altura de Rio Bonito, na manhã desta quarta-feira (27), por agentes da Polícia Rodoviária (BPRv). Segundo a ocorrência, o material ilícito vinha da Rocinha, no Rio de Janeiro, e tinha como destino Cabo Frio.

Segundo informações, um motorista apresentou nervosismo ao perceber que estava acontecendo uma operação de rotina na região. Foi então que os policiais deram ordem para sua parada.

Inicialmente, durante a revista no condutor, nenhum material foi identificado. Porém, dentro do porta-malas do veículo, foram encontradas três sacolas pretas com as drogas. No total, foram apreendidas 2.700 buchas de maconha e 8.300 pinos de cocaína.

Depois da abordagem, o motorista admitiu que receberia pelo transporte do material entorpecente. Em seguida, o caso foi apresentado na 119ª DP (Rio Bonito), onde ele ficou preso por tráfico de drogas.