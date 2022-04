Fiscalização retira mais uma construção irregular do Parque do Mico-leão-dourado, no segundo distrito de Cabo Frio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 26/04/2022 17:36

No último fim de semana, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, em ação com a Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) e a Guarda Civil Municipal, retiraram uma construção irregular que estava sendo erguida no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, no bairro Centro Hípico, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A irregularidade foi flagrada durante a ronda de rotina, realizada no domingo (24). Os responsáveis pela obra fugiram ao perceberem a aproximação dos fiscais. O material encontrado foi recolhido e levado para o depósito da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. A construção foi retirada.

Na sexta-feira (22), em parceria com a Upam e o Instituto Eco Vida, parceiro do Ministério do Meio Ambiente, foi realizada a limpeza da área de preservação ambiental, na Estrada da Tosana. O local estava sendo utilizado irregularmente para descarte de lixo. Após a limpeza, o trecho ganhou cercamento, de forma a impedir o despejo de qualquer tipo de material ou entulho.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Saneamento, Dhanyelle Garcia, as ações no Parque do Mico-leão-dourado fazem parte do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura, de preservação e reflorestamento dos parques naturais municipais de Cabo Frio.

“Nossa fiscalização está sempre fazendo ronda e atenta ao combate às invasões, desmatamento e agressão ao meio ambiente, em todas as áreas de preservação ambiental do município”, finaliza a secretária.