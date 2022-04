Homem é morto com tiros na cabeça em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

26/04/2022

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no fim da tarde desta segunda-feira (25), próximo a Praia do Forte, nas imediações da Comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Ao ser encontrada, a vítima, que vestia camiseta branca e bermuda verde, estava com lesões de arma de fogo na cabeça e, segundo informações preliminares, ele morreu no local.

A ocorrência foi registrada na 126 DP e, até o momento, ninguém foi preso.