Projeto Esporte Presente leva esportes gratuitos para moradores de Cabo Frio

Projeto Esporte Presente leva esportes gratuitos para moradores de Cabo FrioDivulgação

Publicado 25/04/2022 15:27

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão abertas de forma permanente as inscrições para o projeto Esporte Presente, onde estarão disponíveis de forma gratuita aulas de ginástica, vôlei – tanto de praia, quanto de quadra -, capoeira e funcional específico para a terceira idade.



Caso queira efetuar a matrícula, os interessados devem se dirigir, nos horários e locais abaixo, ao núcleo do projeto que realiza sua atividade de interesse e apresentar os seguintes documentos: RG/ CPF e comprovante de residência.

Vôlei de quadra ou ginástica



Inscrições: Segundas e quartas de 16h às 18h.



Terça/Quinta/ Sexta de 07h às 08h.



Localização: Praia do Pontal, atrás do Poliesportivo de Tamoios



Funcional para a terceira idade e vôlei de praia



Inscrições:



Segunda/quarta/sexta, das 9h às 10h; 18h às 19h; 19h às 20h.



Localização: Avenida Beira Mar, s/n Unamar.



Capoeira



Inscrições: De segunda à sexta, das 9h às 12h e das 14 às 18h.



Localização: Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, Av. Henrique Terra, S/Nº



O projeto, que foi lançado no dia 10 de março, é uma parceria entre a Fundação Ceperj e SUDERJ.