Cabo Frio convoca candidatos aprovados Processo Seletivo Simplificado para apresentação de documentos - Internet

Publicado 25/04/2022 18:16

Na Região dos Lagos, a Prefeitura de Cabo Frio convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, sob as normas do Edital SECAD 01/2021, inscritos para vagas de agente administrativo, motorista, assistente social, engenheiro civil, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, auxiliar de serviços gerais, profissional de Educação Física e cuidador.

De 25 a 29 de abril e de 2 a 6 de maio, das 10h às 12h e das 14 às 16h, todos os convocados devem comparecer para apresentação dos documentos solicitados no edital.

O Edital de Convocação SECAD Nº 015/2022 está na Edição 429 do Diário Oficial Eletrônico. O documento apresenta o cronograma, com as datas, horários, cargos e os classificados que devem se apresentar, assim como a lista dos documentos e as declarações que devem ser preenchidas.

As datas e horários deverão ser rigorosamente respeitados pelos candidatos classificados. A apresentação dos documentos deverá ser feita na Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, na Prefeitura de Cabo Frio, na Praça Tiradentes, no Centro.