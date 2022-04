Bar e restaurante de Cabo Frio tem princípio de incêndio após incidente na cozinha - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 27/04/2022 15:00

Um bar e restaurante no Boulevard Canal, em Cabo Frio, teve um princípio de incêndio por volta das 12h desta quarta-feira (27).



Segundo Tadeu Aguiar, proprietário do local, o óleo subiu pelo exaustor e ocasionou a fumaça.



No horário do incidente, ainda de acordo com Tadeu, o estabelecimento já funcionava para almoço e uma funcionária estava na cozinha. Porém, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 12h15.



Ainda não foi feita nenhuma perícia para determinar as causas do incidente.

Tadeu afirmou que ainda não tem como mensurar os prejuízos do ocorrido, já que eles quebraram a porta e tiraram a geladeira.



A expectativa deles, que já funcionam no lugar há 15 anos, é arrumar o espaço até o fim do dia, para retomar as atividades já nesta quinta (28).