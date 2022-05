PM apreende grande carga de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

PM apreende grande carga de drogas em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/05/2022 15:58

A Polícia Militar apreendeu uma grande carga de drogas na noite desta segunda-feira (2) no bairro Parque Eldorado 2, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento pelo Grande Jardim Esperança.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pelas comunidades do Morro do Limão e Valão quando tiveram a atenção voltada para um terreno baldio na Travessa Durval Lebre e, ao realizarem buscas no local, encontraram 1.120 pinos de cocaína, 1kg de paste base da droga e material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.