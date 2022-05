Talento de Cabo Frio, Gaby Mota lança novo clipe musical

Sua carreira musical teve início com o lançamento do clipe da música Mexe-Remexe - Thammy Carvalho - Redes Sociais

Publicado 25/05/2022 17:11 | Atualizado 25/05/2022 17:11

Em seu mais novo trabalho, a atriz e cantora Gabriely Mota lança o clipe da música TCHURUBOM. Cabo-friense, a menina é um talento não só para o município, ela também já teve seu trabalho reconhecido pela Globo e até no Festival de Cannes, quando foi premiada com o “Leão de Ouro” – principal prêmio do mercado publicitário do mundo -, na categoria Entretenimento, junto à equipe que participou do especial natalino “Juntos a Magia Acontece”.



Neste novo projeto, o segundo da sua carreira musical, Gaby gravou o clipe no bairro onde cresceu, o Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Ela abriu uma seletiva em seu perfil oficial no Instagram, convidando outras crianças, entre seis e oito anos, para estarem no vídeo de TCHURUBOM. Os requisitos eram simples e, além da participação, os pequenos escolhidos ainda puderam levar para casa o look que usaram na gravação.

Vale lembrar que o clipe da menina foi gravado três dias após agentes da Polícia Militar de Cabo Frio efetuarem disparos de arma de fogo contra jovens e crianças que estavam na praça do Manoel Corrêa, em uma batalha de rimas no local. Os policiais em questão foram afastados e o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando o caso. Rodando pelas ruas do bairro, na praça principal e até na escola, a talentosa Gaby canta seus versos, enquanto dança a coreografia com as outras crianças. "Cheguei, explodiu. Espalha pra geral, trazendo a novidade que é sensacional. Um passinho maneiro, você vai se amarrar! Agora presta atenção, que eu vou te ensinar!".