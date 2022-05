No total, foram apreendidos 1.134 pinos de cocaína, um rádio transmissor e um telefone - Sabrina Sá

Publicado 25/05/2022 18:01

Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (25), na comunidade do Buraco do Boi, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento a pé quando avistou um elemento com uma sacola nas mãos e um rádio transmissor, empreendendo fuga ao avistar a presença da PMERJ.

A guarnição realizou um cerco tático e flagrou o acusado pulando pelos telhados. Quando se viu cercado, o elemento desistiu e se entregou na Rua Antônio Feliciano de Almeida.

Com o mesmo foi arrecadado uma parte do material entorpecente, onde o acusado admitiu exercer a função de “vapor” e colaborou entregando o restante do material entorpecente. No total, foram apreendidos 1.134 pinos de cocaína, um rádio transmissor e um telefone.

Diante dos fatos, o GAT procedeu à 126ª DP, onde o homem permaneceu preso por tráfico de drogas. Ele já possuía uma passagem criminal.