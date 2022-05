Motorista é preso por dirigir embriagado em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Motorista é preso por dirigir embriagado em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/05/2022 13:38

Um homem, identificado como M.M.A., de 41 anos, foi preso por dirigir embriagado nesta quarta-feira (25), na Passagem, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de trânsito na Rua Antônio Feliciano de Almeida. No local, os agentes perceberam que o motorista do Fiat Palio não portava nenhum tipo de documento pessoal, nem do veículo ou CNH. Ele trafegava na contramão da pista, quando acabou colidindo.

Como apresentava sinais de embriaguez, os militares encaminharam o acusado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de alcolemia, sendo o resultado positivo.

O homem foi novamente levado para a 126ª DP, autuado e preso.