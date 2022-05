Após dois anos, projeto’ O Nosso Samba’ volta a acontecer em Cabo Frio - Dani Vargas

Publicado 29/05/2022 20:00

Após dois anos sem previsão de retorno às ruas, o projeto “O Nosso Samba” volta a acontecer em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na próxima semana, no sábado (4), no bairro Passagem, em Cabo Frio.



Com entrada franca e tendo início às 17h, na Praça Gentil Gomes de Faria, a programação do evento conta com feira de microempreendedoras criativas, em parceria com o grupo Brecholeiras, DJ nanaclara no warm up e intervalos, roda de samba com o grupo Um Santo no Samba (RJ), participação especial de Nega Mari e intervenção cultural com o Coletivo GRIOT.



Realizado desde 2018 em Cabo Frio, O Nosso Samba tem como objetivo evidenciar o protagonismo das mulheres nas produções, manifestações artísticas e empreendedorismo criativo.



Carol Gonçalves, produtora, diz que todos os envolvidos no projeto estavam ansiosos para o retorno do evento. “Temos certeza que vai ser incrível: a mulherada ocupando mais uma vez o espaço público com roda de samba e a feira com várias empreendedoras da nossa cidade, cervejinha gelada e todo mundo junto com a energia lá em cima, do jeito que vocês já conhecem!”, conta.



Karenn Varella, também produtora, reforça que a festividade é gratuita, mas a participação colaborativa do público é essencial:



“Estamos muito animadas com o retorno para a praça! O projeto é independente e apesar de ser gratuito, é de extrema importância a consumação do público no bar do evento e a contribuição no chapéu para que possamos ocupar a praça outras vezes de forma sustentável”, conclui .

