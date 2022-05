Empresário de Cabo Frio é estrangulado e morto em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Empresário de Cabo Frio é estrangulado e morto em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/05/2022 12:29

Na Região dos Lagos, um empresário de Cabo Frio foi encontrado morto na madrugada deste domingo (29) dentro da casa onde morava, na Rua Carlos Mendes, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como João Batista Coelho de Oliveira, de 77 anos. Um homem acusado de cometer o crime já foi preso.

João, que era proprietário de diversos imóveis na cidade, foi surpreendido por um elemento que invadiu a residência dele. A vítima foi estrangulada e, em seguida, o acusado fugiu do local em um Fiat Strada, que pertencia ao empresário.

O veículo foi encontrado horas depois, na Rua Natal, no bairro Palmeiras. Julio Cesar de Oliveira, de 31 anos, estava no interior do carro e confessou o assassinato. Ele disse que ainda retornaria ao local do crime para furtar um botijão de gás e esconder o corpo da vítima.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) autuado e preso em flagrante.