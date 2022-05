Cabo Frio

Empresário de Cabo Frio é estrangulado e morto em Cabo Frio

Autor do homicídio foi preso com automóvel da vítima; Corpo de João Batista Coelho de Oliveira, de 77 anos, foi encontrado dentro de casa, no Jardim Caiçara, na madrugada de domingo (30)

Publicado há 28 minutos