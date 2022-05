Quarteto é preso com metralhadora dentro de carro em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Quarteto é preso com metralhadora dentro de carro em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/05/2022 13:00

Quatro homens foram presos com um metralhadora no interior de um carro em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na manhã de domingo (29).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento pela região e recebeu denúncias sobre os indivíduos, que efetuavam disparos de arma de fogo.

Em diligência, os agentes abordaram o automóvel, deram ordem de parada e, após revistas, encontraram uma metralhadora artesanal calibre 9mm com 13 munições, além de dois simulacros de arma de fogo, duas toucas ninjas, um par de luvas, 130 pinos de cocaína e um aparelho celular.

Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), atuados e presos.