Publicado 09/06/2022 20:23 | Atualizado 09/06/2022 20:29

O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), está completando, neste 9 de junho, seis meses de funcionamento em Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. Desde que abriu as portas para receber os pacientes, já passa de uma centena de atendimentos, conforme balanço apresentado pela unidade de saúde.



O HURHC será o local de um lançamento muito especial, nesta sexta-feira (10), quando o governador Cláudio Castro vem a Cabo Frio para efetivar a instalação do curso de Medicina da Uerj, tão aguardado pelos estudantes da Região dos Lagos. O hospital, inclusive, vai se tornar o espaço acadêmico de formação dos estudantes da área.

Governador Claudio Castro virá pessoalmente anunciar o curso de medicina da UERJ Cabo Frio Renata Cristiane

SEIS MESES DE FUNCIONAMENTO



O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro começou a funcionar em 9 de dezembro, quando recebeu os quatro primeiros pacientes para internação. Apesar de ter uma infraestrutura com potencial para internação de até 50 pessoas, por conta de algumas limitações em serviços e equipamentos técnicos disponíveis, atualmente 18 leitos clínicos estão aptos ao funcionamento.



De acordo com o balanço prestado, desde a abertura já foram 108 pacientes atendidos pela unidade hospitalar, que tem sede em Cabo Frio porém é uma conquista para toda população da Região dos Lagos e Baixada Litorânea, conforme comprovam dados do relatório de internações.



Da Região dos Lagos, aqueles que ora se encontram internados são de Cabo Frio (principalmente de Tamoios, no segundo distrito), Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, além de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Importante salientar, há pacientes também de fora da região sendo atendidos, oriundos da capital Rio de Janeiro, Maricá - na região metropolitana, Petrópolis e Campos.



Segundo o diretor-geral da unidade, Francisco Barbosa, a expectativa é que até o final do ano o hospital consiga realizar cirurgias eletivas.



