RJ-124 vai receber mais de 134 mil veículos no feriado de Corpus Christi - Divulgação

Publicado 14/06/2022 19:21

A previsão da RJ-134 é que 135 mil veículos passem pela via até a segunda-feira (20), sendo a quarta (15), quinta (16) e a sexta-feira (17) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 22 e 24 mil veículos, respectivamente.



Previsão de fluxo de veículos na rodovia para o feriado (Sentidos Rio de Janeiro e Costa do Sol):

Quarta-feira (15) – 22 mil



Quinta-feira (16) – 22 mil veículos



Sexta-feira (17) – 24 mil veículos



Sábado (18) – 21 mil veículos



Domingo (19) – 28 mil veículos



Segunda-feira (20) – 18 mil veículos



Total: 135 mil veículos