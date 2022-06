Cabo Frio abre inscrições do Processo Seletivo de engenheiros/ imagem ilustrativa - Reprodução/ internet

Cabo Frio abre inscrições do Processo Seletivo de engenheiros/ imagem ilustrativaReprodução/ internet

Publicado 14/06/2022 19:39

Estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação temporária de engenheiros para atuação em unidades da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Os cargos temporários disponibilizados são para as seguintes especialidades: engenheiro eletricista, engenheiro clínico, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, e engenheiro civil orçamentista.

Interessados devem comparecer na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Fagundes Varela, 97, bairro São Cristóvão, até o dia 24 de junho, das 9h às 16h.

No ato da inscrição, o candidato deve ainda preencher todos os campos obrigatórios com os dados pessoais e o cargo pretendido de forma legível e entregar a fotocópia dos seguintes documentos:

• Cédula de Identidade (Registro Geral – RG);

• Cartão do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

• Comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral;

• Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;

• Carteira e/ou cédula de identidade profissional do conselho especifico (quando for a pretensão do cargo);

• Declaração de escolaridade;

• Certificado de cursos, congressos, simpósios, seminários, oficinas, jornadas e palestras, na área do cargo pretendido;

• Comprovação de titulação;

• Declaração de tempo de serviço;

• Instrumento procuratório especifico, se o candidato inscrito através de procurador;

• Procurador deve comparecer com documento de identificação com foto;

• Laudo médico para candidato PCD

O cadastro de reserva terá validade de convocação de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, a critério da Secretaria de Saúde.