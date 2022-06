As causas do incêndio serão apuradas e a ocorrência registrada. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/06/2022 12:41 | Atualizado 16/06/2022 12:42

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, em Cabo Frio. Segundo informações, o incidente aconteceu na Praia do Forte, por volta das 11h.



Ainda conforme populares, oito pessoas estavam na lancha na hora do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, que não tiveram ferimentos. A embarcação ficou destruída.



