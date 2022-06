Cabo Frio receberá 200 mil visitantes para feriadão de Corpus Christi. Ocupação hoteleira chega a 80% - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Cabo Frio receberá 200 mil visitantes para feriadão de Corpus Christi. Ocupação hoteleira chega a 80%Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 15/06/2022 15:15

Com a aproximação de mais um feriadão, desta vez de Corpus Christi – data religiosa para se celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo materializados na eucaristia -, muitas pessoas optam por viajar. A Região dos Lagos é sempre um dos destinos mais escolhidos nestas datas, por serem locais em que se pode unir a tradição da festividade, como a confecção dos tapetes de sal, e ainda curtir as praias e o ambiente litorâneo.

Neste ano, em relação a ocupação no setor hoteleiro, já são 80,27% dos quartos reservados para o período, que vai da quinta-feira (16) ao domingo (19). Segundo pesquisas da Associação Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e HotéisRIO, em Cabo Frio, por exemplo, a ocupação estava em 73% nesta terça (14), seguido por Arraial do Cabo com 66,70% e Armação dos Búzios com 63,50%.

Segundo a prefeitura cabo-friense, a taxa de ocupação já chegou aos 80%.

Para o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, a alta da ocupação no interior caracteriza a boa fase da retomada do turismo com os visitantes cada vez mais seguros em viajar pelo estado.

“Os números representam que estamos trilhando o caminho certo nas nossas ações de promoção e retomada total das atividades, tendo o turismo como a locomotiva que irá gerar desenvolvimento econômico e social para o nosso estado. Teremos muitos eventos e atividades neste feriadão em virtude da celebração religiosa e a chegada da temporada de frio nas cidades serranas, um forte impulsionador do turismo em especial para o interior do estado”, avalia o secretário Sávio Neves.

ATRAÇÕES NAS CIDADES

Em Cabo Frio e Armação dos Búzios, a tradicional confecção dos tapetes de sal, de Corpus Christi, vai acontecer nesta quinta-feira (16) com início às 7h e a Missa, seguida de procissão e benção solene, às 17h. Além disso, Cabo Frio também terá a Feira Cultural na Praia do Forte e a Feira do Produtor Rural.

Em Arraial do Cabo, a programação já começa a partir desta quarta-feira (15). A partir das 20h, toda a extensão da Avenida Leonel de Moura Brizola, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus à Igreja Nossa Senhora dos Remédios será fechada para início da confecção dos tapetes de sal, deixando livre os cruzamentos da Travessa José Pinto de Macedo, Benjamim Constant, Rodrigues Alves e Travessa José Cipriano.

Já Araruama terá show com o saxofonista Gabriel Leite e, em seguida, um show católico em louvor a Corpus Christi, com Eugênio Jorge. Para fechar a noite, subirá ao palco a banda Ministério Eterna Trindade. O evento será na Praça Menino João Hélio, logo após a celebração da Santa Missa, no mesmo local, marcada para às 17h.

ESTIMATIVA NA VIALAGOS

A previsão da ViaLagos é que 135 mil veículos passem pela RJ-124 até a segunda-feira (20), sendo a quarta (15), quinta (16) e a sexta-feira (17) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 22 e 24 mil veículos, respectivamente. Para conseguir lidar com o alto fluxo, a concessionária inicia, nesta quarta-feira (15), uma Operação Especial na rodovia, aumentando a fiscalização com mecânicos, Polícia Militar Rodoviária e viaturas de inspeção, entre outras coisas.