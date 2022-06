Festival Rei e Rainha do Mar, que será realizado em Cabo Frio, abre inscrições/ imagem ilustrativa - Reprodução/ redes sociais

Publicado 15/06/2022 12:04

O Rei e Rainha do Mar será realizado pelo segundo ano consecutivo na Praia do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. No dia 24 de julho, o evento receberá participantes de vários lugares do Brasil para um dia dedicado ao esporte outdoor nas águas e nas areias da praia da Bandeira Azul.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho, com vagas limitadas, e podem ser realizadas por meio do site oficial da competição: reierainhadomar.com.br.

Com diferentes provas para atletas de todos os níveis, fazem parte da programação provas de natação; corrida na areia, biathlon (natação e corrida), e kids. Entre as opções de natação, estão as provas Open (500 metros), Sprint (1km), Classic (2km) e Challenge (4km).

Para corrida ou caminhada, terá a Beach Run (de 2,5 e 5km) e, somando as duas modalidades, tem a Beach Biathlon (1km de natação no mar e 2,5km de corrida na areia da praia). Após sucesso na última edição, a modalidade Trail Run está confirmada com o percurso de 8 km.

Para os atletas mirins, tem a Kids Run com provas de corrida para crianças a partir de 3 anos de idade, e a Kids Swim com provas de natação para crianças a partir de 9 anos.

O Rei e Rainha do Mar é o maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, e é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha; Sharon Van Rouwendaal; Ferry Weertman; Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.

Confira todas as modalidades, distâncias e horários:

Corrida na Areia:

7h - Trail Run - 8 km

7h30 - Beach Run - 2,5 km

7h45 - Beach Run - 5 km

Natação no Mar + Corrida na Areia:

8h15 Beach Biathlon (1km natação + 2,5km corrida na areia)

Natação no Mar:

9h - Sprint - 1km

9h45 - Open - 500m

10h15 - Classic - 2km

10h40 - Challenge - 4km

Provas Kids:

10h30 - Kids Run (3 e 4 anos 50m; 5 a 7 anos 100m; 8 a 10 anos 300m; 11 a 13 anos 600m)

11h - Kids Swim (9 e 10 anos 200m; 11, 12 e 13 anos 400m)