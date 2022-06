A operação ‘Lar Doce Lar’ teve objetivo de cumprir prisões e apreensões contra lideranças da facção Terceiro Comando Puro - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/06/2022 12:47 | Atualizado 16/06/2022 12:50

Agentes da 126ª Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio (126ª DP), com apoio da 125ª DP de São Pedro da Aldeia, da Região dos Lagos, deflagraram nesta quarta-feira (15), a operação ‘Lar Doce Lar’, com o objetivo de cumprir prisões e apreensões contra lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida no bairro Jardim Esperança.



Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de prisão e de busca e apreensão, além de 19 apreensões realizadas em endereços no condomínio. A operação, segundo a polícia, é resultado de mais de cinco meses de trabalhos de inteligência e investigação, que buscou identificar os elementos, autores de homicídios e atiradores flagrados por drone efetuando disparos de arma de fogo em via pública em abril.



Conforme a Civil, foram denunciados oito investigados, dos quais cinco mandados foram cumpridos nesta manhã dessa quarta contra Adriano C.P., o campista, Lucas D.C.P., Fabrício B.C., Uilton D.S.F e Rafael P.R..



Os sócios da facção TCP em Cabo Frio, Vitor de Souza Carvalhães, o Surfista; e Thiago Barreto Alves, o Galo, continuam foragidos, assim como o gerente que coordenava o narcotráfico no Minha Casa Minha Vida, Jhonatan dos Santos, o Baiano.



Durante as diligências, um homem considerado foragido da Justiça de Niterói, pelo crime de tráfico de drogas, também foi capturado.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e permanecem à disposição da Justiça.