Tapetes de sal colorindo as ruas de Arraial do CaboAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 17/06/2022 16:37

Após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19, cidades da Região dos Lagos realizaram, nesta quinta-feira (16), a tradicional confecção dos tapetes de rua, em comemoração ao dia de Corpus Christi – data religiosa para celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo materializados na eucaristia.



Os tapetes de Corpus Christi têm origem portuguesa e, para a Igreja Católica, remete à acolhida de Jesus em Jerusalém. O material para a fabricação varia de acordo com as cidades, mas, na maioria das vezes, é feito de sal, serragens, borra de café, areia, cascas de ovos e flores.



Na tradição católica, após a missa da quinta-feira (16), acontece a procissão com o “Corpo de Cristo”, que simboliza o sacramento da comunhão. Os fiéis passam por cima do local no trajeto definido. São os tapetes que sinalizam o percurso da procissão na cidade.

Confira abaixo a produção de algumas cidades da Região:



CABO FRIO



Em Cabo Frio, a confecção dos tapetes aconteceu na região central da cidade, a partir das 7h. Centenas de fiéis, visitantes e curiosos estiveram na Praça Porto Rocha ajudando no trabalho.

Após a finalização do trabalho, os fiéis passam por cima do local no momento da procissão Mariana Ricci

ARRAIAL DO CABO



A extensão da Avenida Leonel de Moura Brizola, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus à Igreja Nossa Senhora dos Remédios foi fechada às 20h de quarta-feira (15), para o início da confecção dos tapetes de sal. Mais de 50 toneladas de sal foram disponibilizadas para o evento.

O feriado de Corpus Christi faz parte do calendário católico Larissa Ferreira

IGUABA GRANDE



A confecção dos tapetes em Iguaba Grande começou às 8h, na Rua Nossa Senhora de Fátima. Às 18 horas teve a celebração da Missa da Eucaristia e, em seguida, a procissão pelas ruas.

Fiéis produzem imagens com sal, serragem, borra de café e outros materiais SECOM Iguaba Grande

SÃO PEDRO DA ALDEIA



As ruas do centro de São Pedro da Aldeia receberam uma decoração diferente nesta quinta-feira (16). A Paróquia São Pedro deu início aos trabalhos às 7h. A cidade contou com a participação de representantes de escolas públicas, particulares, estaduais e instituições aldeenses.

A tradição dos tapetes é a preparação da via onde o sacramento vai passar Renato Fulgoni

BÚZIOS



O trânsito na Avenida José Ribeiro Dantas precisou ser desviado no trecho entre a Academia Workout Búzios e o Trevo do Ceceu, entra esta quarta-feira (15) e quinta-feira (16) para a confecção dos tradicionais tapetes de sal de Corpus Christi na cidade buziana.

A tradição teria se iniciado no arquipélago dos Açores, pertencente a Portugal, no século 13 Izaias Coutinho

