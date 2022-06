Shopping de Cabo Frio inicia ampliação de estacionamento em área de restinga - Letycia Rocha (RC24h)

Em meio a discussão sobre a morte de indigenista e jornalista que defendem o meio ambiente, o Shopping Park Lagos, localizado no bairro Portinho, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, cercou uma área ao entorno do empreendimento, em meio à restinga, para ampliar o estacionamento. Conforme a denúncia de uma internauta, o flagra foi realizado na manhã desta sexta-feira (17).



À reportagem, a leitora conta que estava caminhando pelo local, quando viu os mourões e cerca sendo instalados.



“O shopping vai derrubar toda a área em volta. Estão cercando, vão colocar grade e ampliar o estacionamento. Estou desesperada”, relata.



O empreendimento, com mais de 38 mil metros quadrados de área construída e cerca de 100 mil metros quadrados de área total, é alvo de polêmica desde o início das obras, justamente por estar inserido em uma área de proteção ambiental.



Em nota, o Shopping Park Lagos confirmou a expansão do estacionamento na área e disse ter todas as licenças necessárias. “Os processos de Licença da Obra e Licença Ambiental foram aprovados em novembro de 2020 e, em contrapartida, o Park Lagos irá recuperar a área de preservação do Bolsão da Juju, localizada na Praia do Forte, e a recuperação da Rua João Luiz Gago, incluindo iluminação e calçada que beneficiará os moradores da região com uma nova orla da Lagoa de Araruama. E em execução está a revitalização da Faixa Marginal de Proteção com espécies nativas e típicas do ecossistema ocorrente do Bolsão da Juju, com o plantio de 500 mudas de árvore nativa”.



Com a ampliação do estacionamento, o empreendimento irá ganhar mais 370 vagas, totalizando quase 1.500 vagas. Além dos veículos, a área será usada também para a realização de eventos esportivos e culturais, “ampliando a oferta de atividades de lazer do shopping e da cidade de Cabo Frio”, finaliza a nota.