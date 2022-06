Traficante é flagrado vendendo drogas e preso em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 14:32

Um homem, identificado como A.A.N., foi flagrado vendendo drogas na Avenida América Central, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste domingo (19) e preso pela Polícia Militar.

Durante um patrulhamento, os agentes avistaram o elemento com um copo em mãos conversando com uma senhora, que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Os dois foram abordados e durante revista, os policiais encontraram dez pinos de cocaína com o homem. Ele assumiu a prática ilícita e disse que a mulher se aproximou para comprar o entorpecente.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi autuado e preso por tráfico. A mulher foi ouvida e liberada como usuária.