Foragidos da Justiça são presos em Cabo Frio e AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 15:01

Dois homens considerados foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Militar neste domingo (19) em Cabo Frio e Araruama, municípios da Região dos Lagos.

Na comunidade da Estradinha, no bairro cabo-friense Porto do Carro, o criminoso, identificado como M.S.B., de 23 anos, foi capturado após uma troca de informações dando conta de que uma das lideranças do tráfico local estaria com mandados de prisão em aberto e escondido na Rua Capixaba. Em diligência, os policiais encontraram o elemento, que já possui nove anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e permanece à disposição da Justiça.

Já em Araruama, W.P.G.S., de 31 anos, foi preso na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do centro da cidade, a bordo de um veículo. Ele foi encaminhado para a 118ª DP e também permanece À disposição da Justiça.