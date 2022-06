O menor confessou aos agentes que teria sido o autor de diversos atos infracionais na área do Peró e Praia do Forte - Letycia Rocha (RC24)

Um adolescente de 16 anos foi detido nesta terça-feira (28) no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após confessar ter cometido diversos crimes na cidade.

Durante um patrulhamento, a Polícia Militar abordou o menor na Rua do Pomar, e ele que disse aos agentes que teria sido o autor de diversos atos infracionais na área do Peró e Praia do Forte.

Com essas informações, foi possível que a PM fizesse contato com uma das vítimas que se apresentou na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e auxiliou a confecção do registro de ocorrência com informações de como teria acontecido o crime confessado pelo adolescente.

O rapaz foi autuado por crime análogo a furto, mas acabou sendo liberado em seguida, por não estar em estado de flagrância, sendo entregue ao responsável.