Apesar do trauma, o ex-jogador do Fluminense já está em casa com a mulher Letycia Rocha

Publicado 05/07/2022 21:15 | Atualizado 05/07/2022 22:43

O ex-jogador do Fluminense, Leandro Euzébio e a esposa foram vítimas de um sequestro relâmpago na noite desta terça-feira (5), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram jóias, dinheiro e o carro do atleta.

O crime aconteceu no bairro Unamar, no segundo distrito da cidade. O casal chegou a ser levado pelos sequestradores e foi deixado em São Pedro da Aldeia, conforme o comandante do 25º Batalhão da PM (25º BPM), tenente-coronel Leandro Oliveira. O jogador e a mulher já voltaram para a casa.

Agentes da PM de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, com auxílio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizam operações e cercos táticos em busca do automóvel, uma Land Rover de cor preta, com os elementos.

Range Rover de Leandro foi achado abandonado PMRJ

O veículo foi localizado pelos policiais na Estrada do Gargoá, no bairro Nova Califórnia, pouco antes das 21h30.