Homem e mulher foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça - Letycia Rocha (RC24h)

Homem e mulher foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem à disposição da JustiçaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/07/2022 14:32

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas nesta terça-feira (5) em Cabo Frio.



No bairro Alto da Rasa, os agentes capturaram uma mulher, identificada como E.M.S.A., após uma denúncia sobre a prática ilícita na Rua 20. Ela estava com uma carga contendo 142 pinos de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 20 em espécie.

Já no bairro Porto do Carro, o homem foi preso durante um patrulhamento da PM pela região. Os agentes se depararam com o elemento, identificado como D.L.P., em tentativa de fuga com uma sacola em mãos na Travessa Francisco Vianna. Ele acabou sendo capturado com 299 cápsulas de cocaína, cinco buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 20 em espécie.



Os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Homem e mulher foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça Letycia Rocha (RC24h)