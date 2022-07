Leandro deve prestar depoimento sobre o ocorrido ainda nesta quarta-feira (6) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/07/2022 13:52 | Atualizado 06/07/2022 14:00

O atleta e a esposa, Aline Mendes, foram abordados pelos sequestradores quando saíam do consultório odontológico da mulher, no bairro Unamar, também no segundo distrito. Os bandidos levaram, além do automóvel – uma Land Rover de luxo -, joias e dinheiro do casal. Leandro ainda foi forçado a realizar uma transferência de alto valor para os elementos. Eles foram liberados pelos bandidos em São Pedro da Aldeia, cerca de 30 km de distância do local do crime.

A Polícia Militar, segundo o comandante do 25º Batalhão da PM (25º BPM), tenente-coronel Leandro Oliveira, montou um cerco tático e realizou diversas diligências em ação conjunta com agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A SUV importada do ex-jogador foi encontrada horas depois, no final da noite, na Estrada do Gargoá, no bairro Nova Califórnia.

O carro foi removido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e vai passar por perícia que possam, por exemplo, localizar impressões digitais dos elementos, auxiliando na identificação dos responsáveis pelo crime.

