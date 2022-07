Faz um tempo que a situação do Teatro Municipal preocupa moradores - Sabrina Sá (RC24h)

Faz um tempo que a situação do Teatro Municipal preocupa moradoresSabrina Sá (RC24h)

Publicado 06/07/2022 15:12

O Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, de Cabo Frio na Região dos Lagos, voltou a ser alvo de furto e vandalismo na madrugada desta terça-feira (5). De acordo com o município, criminosos arrancaram o piso da área externa (grama e terra) do local, além de roubarem cabos de energia.Alguns desses fios ligavam a bomba d’água do prédio, que está sem abastecimento até que seja feita uma manutenção.A Secretaria de Cultura lavrou um boletim de ocorrência, na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, para apurar o caso.Faz um tempo que a situação do Teatro Municipal preocupa moradores, depois de anos fechado, o local ainda apresenta marcas do abandono. A situação foi denunciada pela reportagem do DIA no início de maio deste ano, em uma matéria que também mostrou a falta de zelo da Orla da Praia do Forte, entre outros pontos.