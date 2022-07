A Operação Especial Férias de Julho busca responder ao aumento de 15% no tráfego durante o período das férias escolares - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 08/07/2022 15:38

Mais um período de férias se aproxima e com ele, a alta expectativa da procura de turistas pelos municípios da Costa do Sol. De olho no aumento desse fluxo, a RJ-124 inicia, nesta sexta-feira (8) a Operação Especial Férias de Julho para atender o aumento de 15% no tráfego durante o período das férias escolares. A previsão da Concessionária é que 500 mil veículos passem pela via, entre os dias 8 e 31 de julho.

Todas as equipes do SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da ViaLagos estarão reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

Orientações aos motoristas

É recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.